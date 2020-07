Kanye West, Wash Us in the Blood con Travis Scott: il nuovo singolo del rapper americano che anticipa l’uscita di un nuovo album.

A sorpresa Kanye West ha lanciato un nuovo singolo insieme a Travis Scott. La notizia è arrivata nell’ultimo giorno di giugno 2020, dopo un periodo di silenzio per il rapper, rotto in pratica solo dal suo sostegno alla famiglia di George Floyd.

Stavolta l’artista è però pronto a far parlare di sé nuovamente per la musica, grazie al suo nuovo singolo Wash Us in the Blood, che farà da apripista al suo prossimo disco: God’s Country.

Kanye West: Wash Us in the Blood con Travis Scott

Il rapper di Atlanta torna a collaborare con uno dei suoi pupilli, Travis Scott, diventato negli ultimi tempi uno degli artisti più famosi al mondo, tanto da guadagnarsi un’intera tournée all’interno di Fortnite.

Kanye West

Wash Us in the Blood è stato pubblicato il 30 giugno e farà parte certamente del nuovo album del rapper di Atlanta, intitolato God’s Country. Un lavoro che aveva iniziato a far parlare di sé già nelle scorse settimane, dopo che il regista Arthur Jafa ne aveva parlato durante una diretta Instagram.

Di seguito il video ufficiale:

Kanye West: il patrimonio del secondo rapper più ricco del mondo

Kanye è ormai da anni una colonna portante dell’hip hop americano. Artista polivalente che ha rivoluzionato la musica d’Oltreoceano, e quindi anche quella europea, ha da qualche mese infranto il muro del miliardo di dollari di patrimonio, grazie soprattutto alle sue attività extramusicali.

Una somma quasi da record. Davanti a lui al momento c’è infatti solo un altro collega, tra l’altro una sorta di padrino artistico per lui: Jay-Z. Riuscirà prima o poi il discepolo a superare il maestro? Continuando così, forse nei prossimi anni la sua missione (finanziaria) sarà compiuta.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/hip-hop-rap-microfono-musica-264396/