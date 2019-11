Ozzy Osbourne, Straight to Hell: il nuovo singolo con il chitarrista Slash dei Guns N’ Roses.

Come già annunciato tramite social qualche giorno fa, Ozzy Osbourne ha pubblicato un nuovo singolo estratto dall’album Ordinary Man. Dopo la power ballad Under the Graveyard, ecco Straight to Hell, brano cui partecipa un grande ospite d’onore: Slash.

Ascoltiamo insieme questo nuovo singolo del ‘padrino dell’heavy metal’, più in forma che mai e pronto a essere grande protagonista nel mondo della musica nei prossimi mesi.

Ozzy Osbourne, Straight to Hell: il singolo con Slash

Torna con un brano carico e ricco di energia il buon Ozzy, che lascia da parte i toni più melodici del primo estratto dal nuovo album, Ordinary Man, per portarci dritti all’inferno con un pezzo caratterizzato da un riff martellante.

Come struttura non c’è molto di sorprendente. Tuttavia, la chitarra granitica e l’assolo finale di Slash rendono il brano carico di energia, accompagnando abilmente un Ozzy tornato davvero il ‘principe delle tenebre’ degli anni d’oro. Ecco l’audio ufficiale:

Ozzy Osbourne: Ordinary Man è il nuovo album

Il nuovo disco di Ozzy, Ordinary Man, uscirà nei primi mesi del 2020. Al suo interno figureranno, oltre a Slash, altri ospiti importanti, tra cui Duff McKagan, bassista dei Guns N’ Roses, e Chad Smith, batterista dei Red Hot Chili Peppers.

Ricordiamo che Ozzy è atteso nel 2020 anche da un appuntamento in Italia, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 19 novembre, in un live aperto dai Judas Priest. Un concerto che avrebbe dovuto essere tenuto nel 2019 ma che è slittato a causa dei problemi di salute che hanno afflitto negli ultimi mesi l’ex frontman dei Black Sabbath.