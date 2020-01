Alex Britti, Brittish: il nuovo singolo del cantautore romano con Salmo e DJ Gengis.

Alex Britti sta per tornare, e in una nuova veste, quasi irriconoscibile. Il cantautore romano ha infatti annunciato il suo nuovo singolo, Brittish, in duetto con l’immancabile Salmo, ormai presente ovunque (tranne che a Sanremo) e DJ Gengis.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo pezzo sorprendente che cerca di rilanciare la carriera del cantante di Oggi sono io dopo la sua parentesi come professore di canto ad Amici di Maria De Filippi.

Alex Britti con Salmo in Brittish

Il nuovo singolo di Britti s’intitola Brittish e lo vede duettare per la prima volta con il rapper sardo Salmo, uno degli artisti della scena hip hop più amati degli ultimi anni in Italia. Con loro c’è però anche DJ Gengis, membro dei Rubber Headz nonché dj ufficiale di Noyz Narcos.

Brittish è in uscita ufficialmente il 24 gennaio, come annunciato sui social dallo stesso Alex. E attenzione: il cantautore sottolinea che bisogna stare in guardia, perché “con questi non si scherza“.

Di seguito il post con il suo annuncio ufficiale:

Alex Britti: da Mameli a Salmo

Che il corso della carriera di Britti fosse vicino a un cambiamento era prevedibile. Dopo aver preso parte come insegnante di canto all’edizione 18 di Amici di Maria De Filippi, il cantautore aveva lanciato nel mese di giugno 2019 un nuovo singolo, Stringimi più forte, un pezzo lento e romantico che però non aveva riscosso il meritato successo.

Si era quindi fatto nuovamente sentire sul finire di agosto quando aveva collaborato con il suo ex pupillo di Amici, Mameli, nel brano Anche quando piove, un discreto successo.

Ora però per ridare slancio alla sua carriera Alex ha scelto di affidarsi alla collaborazione non con un giovane di belle speranze, ma con una vera rapstar. Riuscirà Salmo, che ultimamente ha duettato anche con Ghali, a far diventare Brittish un tormentone?