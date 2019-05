Madonna, Future: il nuovo singolo della popstar americana estratto dall’album Madame X.

Inarrestabile Madonna. Con una cadenza praticamente settimanale, nell’ultimo mese la cantante italo-americana ha lanciato quattro singoli, primi estratti dall’album Madame X, in uscita il 14 giugno.

Dopo Medellín, cantata con Maluma, I Rise, Crave, in collaborazione con Swae Lee, è il turno di Future, brano inciso insieme al rapper Quavo e co-prodotta da un nome importante della musica pop elettronica americana, Diplo.

Madonna, Future: il video

Lady Ciccone ci sta facendo intuire con tutte queste sue uscite quanta varietà ci sia nel suo nuovo album. Si è passati dal pop reggaeton del primo brano estratto, al quello elettronico di I Rise, brano con un testo impegnato. Crave era invece stato un viaggio nell’hip hop con sfumature R&B.

Stavolta con Future si sfiora il reggae, anche grazie alla partecipazione di Quavo, rapper del trio Migos già famoso in Italia per aver collaborato con il re della nostra trap, Sfera Ebbasta. Di seguito l’audio ufficiale di Future, in attesa del video che dovrebbe fare da traino al pezzo:

Madonna all’Eurovision Song Contest

Nonostante le tante polemiche delle scorse settimane e quel dubbio che era rimasto vivo fino al 16 maggio 2019, è stata confermata la partecipazione di Madonna alla finale dell’Eurovision Song Contest 2019 in qualità di ospite.

La cantante italo-americana delizierà il pubblico di Tel Aviv e del mondo intero presentando proprio il suo quarto singolo estratto da Madame X, Future. Ma ci sarà spazio anche per uno dei suoi grandi classici, Like a Prayer, cantato con un coro di 35 persone.

Non sono bastati dunque gli attacchi di Roger Waters per far cambiare idea a Madonna. La sua presenza in Israele andrà oltre le problematiche politiche e cercherà di portare un messaggio di pace con la sua musica in un territorio che è ancora funestato da una guerra intestina che non ha vincitori, solo vinti.