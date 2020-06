Nina Zilli, Schiacciacuore: il nuovo singolo della cantante piacentina in collaborazione con il rapper Nitro.

Si sta aprendo una nuova fase della carriera per Nina Zilli. La soulwoman della nostra musica pop torna in rotazione radiofonica dal 5 giugno con un nuovo brano, Schaicciacuore, in collaborazione con il rapper Nitro.

Un brano che approda in radio e in streaming in una giornata particolare, la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Scritto durante il lockdown, è un pezzo che trasmette l’energia e la positività tipiche della carriera di Nina. Una canzone sì d’amore, ma che nasconde una riflessione più profonda tra l’essere umano e il pianeta su cui vive.

Scopriamo insieme tutti i dettagli su Schiacciacuore, presentato dalla cantate in un’intervista a Soundsblog.

Nina Zilli, Schiacciacuore: il nuovo singolo con Nitro

Schiacciacuore è il nuovo brano di Nina Zilli. Un pezzo che vuole essere una presa di coscienza da parte di chi capisce di aver commesso errori in una relazione, come può essere quella tra noi e il nostro pianeta. Relazione resa difficile dalla nostra mancanza di cura.

Pezzo leggero all’ascolto ma ricco di significato, si propone come un brano pop e spensierato, pieno di metafore floreali e di una produzione minimal, resa più corposa dalle tante backing vocals e dall’intervento di Nitro. Di seguito la cover ufficiale:

Nina Zilli: nuovo singolo, nuovo album e…

Nel corso di un’intervista a Soundsblog, la cantante piacentina ha svelato di essere al lavoro su un nuovo album, anche se il Covid ha rallentato un po’ il lavoro e per il momento non è possibile dare date. Quel che è certo è che sta arrivando.

Ma cosa avverrà dopo l’album? Tornerà a Sanremo o la rivedremo in televisione, magari nei panni di giudice di X Factor? Ecco le sue risposte su questi temi:

“Sanremo è ovviamente Sanremo, non lo escludo mai. Mai dire mai a nulla… men che mai a Sanremo! Tra X Factor e Italia’s Got Talent ho scelto la seconda perché so cosa vuol dire fare X Factor. IGT è molto leggero, non c’è in gioco solo la musica che è la cosa che amo più di tutte. Sarebbe bellissimo fare il giudice di X Factor. Quando mi è stato chiesto anni fa, ho detto no solo perché so cosa significa. Bisognerebbe essere molto convinti e coscienti, capire i meccanismi, la velocitrà del programma. E ti senti responsabile… non lo escludo in futuro ma so che è molto importante“.