Benji e Fede, Sale: il nuovo singolo del duo, in collaborazione con Shari, cantante emersa dal game show Tu si que vales.

Benji e Fede hanno annunciato l’arrivo del nuovo singolo tratto dall’album Good Vibes. Dopo Dove e quando, i due artisti modenesi hanno scelto di lanciare il brano Sale, in duetto con Shari, una giovane emersa grazie al game show Tu si que vales.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo brano, che arriverà in rotazione radiofonica in questo mese di ottobre.

Benji e Fede, Sale: il nuovo singolo con Shari

Il nuovo singolo di Benji e Fede, Sale, arriverà in rotazione radiofonica il 4 ottobre.

Per annunciare l’arrivo di questo nuovo brano, i due artisti hanno utilizzato i social e hanno spiegato il motivo della scelta di Shari per il loro duetto. I ragazzi di Modena hanno infatti raccontato di come sia stata dura per loro agli inizi, senza la spinta dei talent o di altri programmi televisivi.

Ora però sono diventati famosi e hanno deciso di dare indietro alle persone ciò che loro hanno ricevuto, aiutando artisti emergenti. “Per questo nel primo dei featuring del nuovo disco abbiamo guardato oltre ai nomi più famosi e conosciuti, e abbiamo deciso di premiare il talento incredibile di Shari, una cantautrice di soli 16 anni”, hanno aggiunto.

Questo il post di Benji e Fede:

I duetti di Benji e Fede in Good Vibes

Hanno scelto la giovane Shari, dunque, per il primo singolo in collaborazione di questo nuovo album. Artista lanciata dal programma Tu sì que vales, si è fatta apprezzare per la sua voce davvero piacevole.

Gli altri duetti presenti nell’album sono Safari, con uno dei loro idoli, Nek; L’ultimo gin tonic, che vede al loro fianco Rocco Hunt, il rapper di Salerno tornato da poco in giro con l’album Libertà; e infine Tormento, colonna portante del nostro hip hop, nel brano Tra lo stomaco e lo sterno.