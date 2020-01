Shakira, Me gusta: il primo singolo della cantante colombiana tratto dal nuovo album in arrivo nel 2020.

Mancano pochi giorni all’halftime show del Super Bowl, che quest’anno vedrà Shakira grande protagonista. Quale miglior modo per riscaldare l’atmosfera che non lanciare un nuovo singolo?

Ecco allora arrivare in rotazione radiofonica e in streaming digitale Me gusta, brano in collaborazione con il rapper portoricano Anuel AA. Un pezzo che da tempo i fan attendevano. Dovrebbe infatti essere il primo estratto dal nuovo album, in arrivo nei prossimi mesi.

Shakira, Me gusta: il nuovo singolo con Anuel AA

Il nuovo brano della cantante colombiana non è, come potevano sperare i fan di vecchia data, un suo ritorno alle origini, quando l’artista mescolava le sonorità latine con il pop rock di marca occidentale, con risultati che le hanno permesso di scalare le classifiche in tutto il mondo.

Guarda invece molto da vicino al reggaeton e alle sonorità tipiche di Porto Rico e delle isole caraibiche. Non a caso, prende in prestito un sample da Bob Marley, con un risultato che potrebbe piacere agli amanti del genere.

Ecco l’audio ufficiale di Me gusta e la copertina, dove Shakira appare con un look totalmente stravolto:

Shakira: Super Bowl e nuovo album

Il 2 febbraio l’artista colombiana, insieme a Jennifer Lopez, sarà la regina dell’halftime show del 54esimo Super Bowl, che andrà in scena all’Hard Rock Stadium di Miami. Sarà certamente l’occasione giusta per presentare dal vivo, magari con lo stesso Anuel AA, il suo nuovo singolo.

Un brano che probabilmente farà da apripista al nuovo album della cantautrice, anche se un lavoro sulla lunga distanza non è ancora stato ufficializzato. Ricordiamo che al momento il suo ultimo disco di inediti è El Dorado del 2017.