The Kolors, Los Angeles: il nuovo singolo della band di Stash insieme al rapper milanese Gué Pequeno.

A distanza di diversi mesi, sta per arrivare in radio e sulle piattaforme digitali un nuovo singolo dei The Kolors. Ad annunciarlo sono stati gli stessi membri della band capitanata da Stash Fiordispino, che sui social hanno annunciato l’uscita della canzone.

S’intitola Los Angeles e vanta la collaborazione di uno dei nomi di punta del panorama rap italiano (ma ormai anche di quello pop): Gué Pequeno.

The Kolors e Gué Pequeno: Los Angeles

Il nuovo singolo sarà disponibile dal 4 ottobre. Per il momento non si conoscono molti dettagli su questo brano che fonderà il pop rock con vene funk di Stash e compagni con il rap puro dell’ex Club Dogo.

Di certo dovrebbe essere un brano molto diverso dalla melodica Pensare male, una delle canzoni di quest’estate, in cui Stash duettava con Elodie.

Riuscirà a convincere i fa? Qualcuno ha infatti già avuto di che lamentarsi, in quanto una nuova collaborazione ha fatto un po’ storcere il naso, come se la band non riuscisse ancora a muoversi con le proprie sole forze. Ma la maggior parte dei fan hanno accolto comunque con entusiasmo questa nuova uscita.

Di seguito il post con l’annuncio dei The Kolors:

The Kolors in tour

Sul finire di questo 2019 i The Kolors saranno impegnati in un breve tour. Quattro concerti nei club che non sono altro che il recupero di quelli programmati nella scorsa primavera e poi posticipati a causa degli impegni televisivi di Stash, che ricopriva in quel periodo il ruolo di docente di Amici.

Le date dei concerti sono:

9 ottobre all’Hiroshima Mon Amour di Torino;

10 ottobre al Tunnel di Milano;

16 ottobre al Largo Venue di Roma;

17 ottobre al Duel Beat di Pozzuoli (Napoli).

Disponibili i biglietti dei concerti a partire da 29 euro, escluso quello di Milano, già sold out.