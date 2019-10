Fabri Fibra feat. Franco126, Come mai: il nuovo singolo del rapper marchigiano, primo inedito dalla raccolta Il tempo vola.

Fabri Fibra è tornato. È in radio dall’11 ottobre Come mai, il nuovo brano inedito del rapper marchigiano, primo estratto dalla raccolta Il tempo vola, che ripercorre i 18 anni di carriera dell’artista, la prima vera rapstar italiana.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo brano dell’mc, che collabora con Franco126, il cantautorapper che faceva coppia con Carl Brave.

Fabri Fibra feat. Franco126: Come mai

Il nuovo pezzo di Fibra si avvale della collaborazione di Franco126, cui sono affidati i ritornelli e parte della seconda strofa. Su un beat a tempo non particolarmente elevato si sviluppa una base melodica piuttosto malinconica, che ben si sposa con il testo, alquanto grigio e carico di amarezza più che di rabbia.

Per il momento non è stato diffuso il video del brano, ma è possibile ascoltarlo su tutte le piattaforme streaming (oltre che in radio). Ecco Come mai:

Il tempo vola, il primo best of di Fabri Fibra

Sul finire del 2019 dunque torna in rotazione radiofonica Fabri Fibra con un inedito che va ad anticipare di poco l’uscita del suo primo best of, Il tempo vola. Una raccolta speciale e imperdibile per tutti i suoi fan, che potranno ripercorrere i primi 18 anni di una carriera leggendaria: dai primi album, quelli che precedono l’approdo in una major, al grande successo con Applausi per fibra, fino alle hit più recenti.

Un cofanetto che conterrà tra l’altro anche una maglietta, un DVD e altro materiale da collezionisti. Un perfetto regalo di Natale per tutti i veri fan dell’artista marchigiano.