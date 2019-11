Francesca Michielin con Charlie Charles, Cheyenne: il nuovo singolo della cantautrice veneta, prima anticipazione dal nuovo album.

Francesca Michielin è tornata in radio con una nuova canzone. La cantautrice veneta ha pubblicato, come già anticipato attraverso un post su Instagram, Cheyenne, il singolo che anticipa con tutta probabilità il suo prossimo album.

Con lei per questo brano c’è uno dei nomi più apprezzati della nuova musica italiana: Charlie Charles.

Francesca Michielin feat. Charlie Charles: Cheyenne

Cheyenne è arrivata il 15 novembre. Con tutta probabilità sarà il primo singolo della cantautrice veneta, ferma discograficamente a 2640 del 2018.

Riuscirà a ottenere un successo maggiore dei suoi ultimi singoli, Bolivia, Tropicale e Femme? Difficile dirlo, ma stavolta la collaborazione con un big della nostra attuale scena musicale come Charlie Charles potrebbe aiutare Cheyenne a decollare in tutte le classifiche, nello streaming digitale sia audio che video e nei passaggi radiofonici nel nostro paese, da sempre un elemento fondamentale per decretare il successo in Italia.

Ascoltiamo insieme questa delicata ballata:

Chi è Charlie Charles

Diventato famoso come il producer numero uno della trap italiana, Charlie Charles ha contribuito al successo di artisti del calibro di Ghali e Sfera Ebbasta. Inoltre, ha fatto parte del team di produzione di Soldi, il brano di Mahmood che ha sbaragliato la concorrenza al Festival di Sanremo 2019.

In estate si è fatto poi accompagnare dagli stessi Mahmood, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Dardust per il singolo Calipso, una delle hit estive più amate del 2019. Insomma, in questo momento è una sorta di Re Mida e potrà certamente aiutare Francesca Michielin a decollare con il suo ultimo singolo.