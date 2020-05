Sergio Sylvestre, Story of My Life: il nuovo singolo dell’ex cantante di Amici di Maria De Filippi con il cantante italogiamaicano.

Sergio Sylvestre sta per tornare in radio in una versione totalmente nuova. Il ‘gigante buono’ di Amici unisce le forze con Alborosie in vista dell’estate ci presenta un brano dalle sonorità reggae tipiche dei Caraibi.

S’intitola Story of My Life, ed è il nuovo singolo di Sylvestre. pronto a conquistare l’estate italiana con un pezzo dal sapore internazionale, avvalendosi dell’apporto dell’artista italogiamaicano nativo di Marsala.

Dal 29 maggio torna in rotazione radiofonica Sergio Sylvestre, il ‘gigante buono’ di Amici, con un nuovo brano dal sapore caraibico. Story of My Life viene presentato come “un viaggio dalla Puglia alla Giamaica“, un pezzo dal respiro internazionale, carico di significato ma nonostante questo rilassante.

Il testo racconta l’importanza delle proprie origini, che non vanno mai dimenticate, così come vanno sempre salvaguardate le amicizie durante la propria vita.

Spiega l’artista nativo di Los Angeles: “Questo è un brano che ho voluto fortemente pubblicare, perché mi rappresenta e perché mi entusiasma, ho coinvolto da subito i miei fan spoilerando il pezzo mesi fa sui miei social per sapere cosa ne pensassero. Story of My Life non ha bisogno di traduzione… parla di me, ma forse racconta in qualche maniera anche di tutti voi! In macchina con me, in giro per il mondo, un cantante e un musicista favoloso… Alborosie, dalla Puglia alla Giamaica… because we are all reggae people!!!“.

La base è stata prodotta dallo stesso Alborosie con la collaborazione del producer pugliese Luca Tarantino.