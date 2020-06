Fedez, Bimbi per strada: il nuovo singolo del rapper milanese a pochi giorni di distanza da Problemi con tutti (Giuda).

Fedez non si ferma più. A pochi mesi dalla collaborazione con Cara e a poche settimane dall’uscita i Problemi con tutti (Giuda), il rapper milanese ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo.

S’intitola Bimbi per strada, ed è un pezzo che rende omaggio in qualche modo un grande classico degli anni Novanta: Children, celebre pezzo di Robert Miles, uno dei deejay italiani più amati di tutti i tempi, scomparso nel 2017.

Fedez, Bimbi per strada: il nuovo singolo

L’uscita di Bimbi per strada è prevista per l’11 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo pezzo di Fedez vede il suo flow adagiarsi proprio sulla musica di Children, una canzone che ha segnato un’intera generazione durante tutti gli anni Novanta. Un grande omaggio che è stato già con tantissimo entusiasmo da tantissimi fan e colleghi, tra cui Young Signorino. Di seguito il post con l’annuncio:

Fedez torna alla musica

Dopo una pausa durata quasi un anno Federico, 30 anni, è tornato alla musica e al rap nelle ultime settimane, ridando vigore alla sua carriera artistica che finora conta 6 album in studio e oltre 1,3 miliardi di stream globali, con ben 57 dischi di platino. Numeri da vero big della musica italiana.

L’artista, che nelle scorse settimane ha fatto intendere di vedere il suo futuro soprattutto nel mondo dell’imprenditoria digitale, sembrerebbe pronto dunque a pubblicare anche un nuovo album, erede di Paranoia Airlines, il suo ultimo disco pubblicato nei primi mesi del 2019.

Non resta che aspettare ulteriori novità nelle prossime settimane. Quel che è certo è che il rapper è tornato e si sta facendo ‘perdonare’ il breve periodo di pausa dalla musica degli scorsi mesi.