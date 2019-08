Da qualche settimana è tornata su Rai Uno Lorella Cuccarini con un nuovo programma itinerante, Gran Tour, che la mostra a giro per l’Italia. Ecco come lo aveva descritto a Tv Sorrisi e Canzoni una settimana prima del debutto.

«Sono cinque speciali in prima serata, realizzati con il gruppo di lavoro di “Linea Verde”. Ma rispetto al programma tradizionale il taglio è meno incentrato sui prodotti del territorio e più focalizzato su curiosità legate ai luoghi turistici, perché andiamo in onda ad agosto. Proponiamo itinerari che potrebbero essere uno spunto per fare dei weekend in alcuni dei posti speciali che ci offre il nostro Paese. I miei compagni di viaggio sono il giornalista Angelo Mellone e l’esperto di cucina Giuseppe Calabrese».

Purtroppo il programma non è decollato e se la prima puntata è stato battuto in share pure dalla replica di La Sai L’Ultima, con le altre due andate in onda è sceso al 9%. Percentuale decisamente bassa per la prima serata di Rai Uno a cui Heather Parisi ha risposto così:

“Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste.

#sovraniste #sovranismo #heatherparisi”

Non c’è pace fra le due.