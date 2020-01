Gorillaz, Song Machine: il nuovo progetto musicale del gruppo guidato da Damon Albarn, leader dei Blur.

I Gorillaz stanno per tornare con un nuovo progetto molto speciale. Qualcosa aveva cominciato a muoversi negli scorsi giorni, quando dai loro account social erano iniziate a partire alcune anticipazioni misteriose.

Il mistero è però durato poco. Damon Albarn e compagni hanno svelato infatti cosa hanno in serbo per i propri fan: Song Machine, una serie audiovisiva.

Gorillaz, Song Machine: una serie audiovisiva

Song Machine è il nuovo progetto della band virtuale più famosa al mondo. Si tratta di un’originale serie audiovisiva che servirà per promuovere nuova musica firmata proprio da Damon Albarn e compagni.

Il primo episodio della serie è in programma giovedì 30 gennaio alle 20.30 italiane. In questa puntata sarà inclusa una prima canzone inedita, Momentary Bliss, che vede i Gorillaz in collaborazione con Slowthai, famoso rapper britannico, e la punk band degli Slaves.

Di seguito l’annuncio di Song Machine:

Il nuovo progetto dei Gorillaz

La band guidata da Damon Albarn ha presentato così questo nuovo ambizioso progetto: “Song Machine è un modo completamente nuovo per fare ciò che facciamo. I Gorillaz rompono gli schemi perché gli schemi sono diventati vecchi. Song Machine si nutre dell’ignoto. Qualsiasi cosa stia arrivando, siamo pronti a produrre come se non ci fosse un domani“.

Ancora non è stata svelata la programmazione dei prossimi episodi, che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Il nuovo materiale musicale inedito per ora non dovrebbe essere inserito in un nuovo album, ma sugli sviluppi del progetto Song Machine bisognerà cercare di mantenere alta l’attenzione in questi primi mesi di gennaio. Le sorprese con Damon e compagni sono infatti sempre dietro l’angolo…



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Gorillaz/

