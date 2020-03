Coez, Nella casa: una canzone inedita ogni domenica per quattro settimane con la collaborazione di alcuni ospiti.

Coez ha annunciato una grande sorpresa: il progetto Nella casa. Di cosa si tratta? Semplice, almeno in teoria. L’artista per quattro settimane scriverà nuove canzoni in diretta con alcuni ospiti e ne pubblicherà una ogni domenica.

Un format originale e unico nel suo genere che prenderà il via il 15 marzo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo particolare annuncio.

Coez, Nella casa: l’annuncio

L’artista romano ha spiegato: “Sono circa due anni che lavoriamo a questo progetto e finalmente posso cominciare a parlarne. Dal 15 marzo mi chiuderò in una casa allestita a studio di registrazione e ogni inizio settimana ci sarà un ospite o più di uno col quale scriveremo un pezzo inedito che uscirà la domenica seguente, qeusto per quattro settimane“.

Coez ha quindi aggiunto che gli piacerebbe poter invitare qualche fan ogni tanto a sentire i pezzi inediti in anteprima. Per il momento però si sta ancora studiando il da farsi.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/coezofficial

Coez: un freestyle con Niccolò Contessa

“L’obiettivo è farvi entrare in studio con noi facendovi seguire in diretta quello che accadrà, rendervi appunto partecipi del processo creativo che sta dietro a una canzone“, ha aggiunto Coez nel suo post.

Il progetto Nella casa è già stato anticipato da alcuni freestyle inediti in cui l’artista si lascia accompagnare alle tastiere da Niccolò Contessa, il produttore con cui collabora da diversi anni.

Non sappiamo ancora chi saranno comunque gli altri artisti coinvolti nelle prossime settimane. Per ogni novità non resta che rimanere sintonizzati sugli account del cantautorapper, in attesa di nuovi dettagli.

Questo uno dei suoi nuovi freestyle:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/coezofficial