Emma Marrone ha mostrato un nuovo look sulla sua pagina Instagram, e i fan della cantante hanno decisamente apprezzato!

Emma Marrone e il nuovo look hanno conquistato Instagram a colpi di like! La cantante, che proprio pochi giorni fa era stata criticata su Instagram per un errore grammaticale, ha sfoggiato la sua nuova chioma biondo platino, e nel giro di poco tempo i fan si sono scatenati in una serie di commenti di ammirazione per la loro eroina!

Emma Marrone: nuovo taglio di capelli

Un cambio che sicuramente non si può definire come radicale, quello di Emma Marrone, ma che ha avuto un riscontro più che positivo: da biondo cenere, infatti, la cantante ha optato per un taglio biondo platino.

Ovviamente, la Marrone ha subito condiviso la foto sui suoi canali social: «Volevate il platino? Ecco vi ho accontentato!», ha aggiunto la cantante sulla didascalia dello scatto rilasciato sui social. E tra i fan sono spuntati fior di ammiratori: bellissima, stupenda e tanti altri complimenti hanno riempito il cuore di Emma.

Ecco la foto del suo nuovo look:

Emma Marrone: il tour di Essere qui

E sarà proprio il biondo platino ad accompagnare la cantante per il corso dell’autunno e chissà, magari fino alle sue nuove date: la seconda parte dell’Essere qui tour infatti partirà solo a febbraio 2019, ma la cantante ha già pubblicato le prime date, a cominciare dalla prima del 15 febbraio a Bari, sino all’ultima (per il momento) che si terrà al Palalottomatica di Roma il 1 marzo.

Intanto Emma si può godere il rientro dalle vacanze: qualche concerto, come la sua ultima apparizione ai Wind Summer Festival 2018, e tanta allegria ed entusiasmo, che la cantante ha ricordato anche nel suo ultimo post: «Fatevi una risata.. e siate sempre fieri e orgogliosi delle vostre scelte perché vi renderanno liberi. Vi voglio bene».