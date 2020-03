Ultimo presenta In quel posto dentro me, un nuovo format per raccontarsi su YouTube: ecco tutti i dettagli.

Ultimo ha deciso di lanciare un nuovo particolarissimo format: In quel posto dentro me, un progetto per raccontarsi attraverso dei video su YouTube.

Lo ha annunciato lo stesso artista romano, deciso a creare nuovo spazi di condivisione di emozioni con i propri fan, specialmente in questi giorni in cui siamo costretti a rimanere a casa per via dell’emergenza Coronavirus.

Ultimo lancia In quel posto dentro me

In quel posto dentro me è un nuovo format video che prende il nome da un verso del brano Farfalla bianca. Si tratta di un progetto attraverso il quale Niccolò vuole raccontarsi senza troppi filtri, ma anzi sinceramente, a tutti i propri fan, utilizzando dei video caricati sul suo canale YouTube.

Dopo essersi fatto conoscere artisticamente, infatti, il cantautore ha deciso di condividere con i propri fedelissimi follower anche alcuni aneddoti riguardanti la sua vita privata e il suo mondo interiore.



Ultimo: la nuova versione di Tutto questo sei tu

Il progetto è stato lanciato su Instagram ma non è ancora effettivamente partito. Sappiamo però che avrà alla regia Lorenzo Piermattei e che sarà girato nel salotto di casa del cantautore romano, con un pianoforte pronto ad accompagnarlo per l’esecuzione estemporanea di qualche brano. Perché la musica ovviamente continuerà a essere protagonista anche di questo racconto più intimo della vita di Niccolò.

In attesa di poter scoprire tutti i segreti di Niccolò, non resta che goderci ancora una volta il suo ultimo video, che accompagna la nuova versione di Tutto questo sei tu, solo voce, piano e violino, registrata negli studi della Capitol Records di Los Angeles.

