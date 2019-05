Miley Cyrus: She is Coming, l’EP della cantante americana, tornata a lanciare musica dopo la collaborazione con Mark Ronson in Nothing Breaks Like a Heart.

Miley Cyrus è ufficialmente tornata. Lo aveva già fatto intuire negli scorsi giorni attraverso delle anticipazioni sul suo account ufficiale su Instagram, tra cui alcune clip ‘calienti’. Ora però è nuovamente in pista.

La cantante si ripresenta sulla scena musicale con un nuovo EP, She Is Coming. A far discutere fin da subito la copertina, sulla quale Miley è ritratta con indosso un top con citato l’album Never Mind the Bollocks dei Sex Pistols. Ma, soprattutto, un verso di una canzone in cui viene ‘dissata’ elegantemente Nicki Minaj.

Miley Cyrus, She Is Coming: la tracklist

All’interno del disco troviamo sei tracce, tre già presentate dalla popstar durante un festival tenuto in Inghilterra e organizzato dalla BBC. She is Coming, stando a quanto anticipato, dovrebbe essere il primo di tre EP tra loro collegati, in uscita tra l’autunno e l’inverno del 2019, e di cui si conoscono già i titoli: She is Here e She is Everything.

Di seguito la tracklist:

1 – Mother’s Daughter

2 – Unholy

3 – D.R.E.A.M. (feat. Ghostface Killah)

4 – Cattitude (feat. RuPaul)

5 – Party Up the Street

6 – The Most

Ad accompagnare l’album è stato rilasciato un singolo, Mother’s Daughter. Ascoltiamolo insieme:

Miley e quel dissing contro Nicki Minaj

Con questo nuovo EP l’intraprendente Miley torna a più di un anno di distanza da Younger Now. Accanto a lei tanti produttori di assoluto rilievo, tra cui Andrew Wyatt e Mark Ronson, ma anche altri artisti coinvolti in featuring, come Swae Lee e Ru Paul.

Proprio quest’ultimo è al centro dela ‘polemica’ per una sorta di dissing cantato ai danni di Nicki Minaj. Nel verso incriminato, il rapper afferma: “I love you, Nicki, but I listen to Cardi / Ti voglio bene Nicki, ma io ascolto Cardi“. Evidente il riferimento alla rivalità tra le due rapper. Arriverà una risposta da parte della Minaj?