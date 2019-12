Gli U2 hanno pubblicato quattro brani dell’EP The Eternal Remixes: ascoltali in anteprima.

Sono state pubblicate online quattro delle tracce che compongono The Eternal Remixes, nuovo EP degli U2. La nuova uscita della band irlandese vede anche la pubblicazione del nuovo singolo Ahimsa.

Online possiamo ascoltare, dunque, Pride (In the name of love) (Karsh Kale 100 voices mix), Love is bigger than anything in its way (Lost stories remix), You’re the best thing about me (OX7GEN Remix), Beautiful day (Amaal Mallik Reprise).

U2: The Eternal Remixes, ecco quattro tracce da ascoltare

Pride (In the name of love) (Karsh Kale 100 voices mix):

Love is bigger than anything in its way (Lost stories remix):

You’re the best thing about me (OX7GEN Remix):

Beautiful day (Amaal Mallik Reprise):

U2: un omaggio umanitario a Tetsu Nakamura

All’inizio della seconda serata degli U2 alla Saitama Super Arena, alle porte di Tokyo, giovedì 5 dicembre, la band ha presentato una cover della canzone del 1969 di Simon & Garfunkel, The Boxer, in onore del Dr. Tetsu Nakamura.

Nakamura è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella provincia di Nangarhar, in Afghanistan, il giorno prima, dopo aver dedicato più di 20 anni ad aiutare il paese devastato dalla guerra.

Dopo la quarta canzone del concerto, Bad, seguendo la scaletta della band del Joshua Tree Tour, Bono ha iniziato a fare un monologo in cui affermava che lo spettacolo della serata precedente era stato fantastico, ma quella notte era speciale, proprio perché dedicata all’uomo caduto.