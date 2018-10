Anticipato dal singolo Bottiglie rotte, il nuovo album dei Subsonica 8 si preannuncia come un ritorno al passato.

L’attesa è finita. È uscito il nuovo album dei Subsonica, 8. Non a caso, l’ottavo del gruppo torinese guidato da Samuel e Max Casacci. Anticipato dal singolo Bottiglie rotte, lanciato a inizio settembre, l’album rappresenta il ritorno sulle scene della band a quattro anni di distanza dall’ultima fatica discografica.

Un lavoro quindi maturo e pronto a far ballare tutti i nostalgici degli anni Novanta.

Subsonica 8: un ritorno agli anni Novanta

La ricerca musicale di Samuel & co. ha portato dunque a un salto indietro dal punto di vista delle sonorità. Spiega la band, come riportato da 105.net: “Ripartiamo da un suono smaccatamente anni Novanta per guardare al futuro. Gli anni Venti saranno i nuovi anni Novanta“.

Sarà davvero così? Il chitarrista Max Casacci, che ha compiuto gli anni pochi giorni fa, ha aggiunto: “Si tratta di una provocazione. Un gruppo che rimane fedele a se stesso può permettersi questo lusso. Riappropriandosi di sonorità che sono state le nostre e che ora sono di nuovo nell’aria“.

Tour europeo per i Subsonica

Dopo la presentazione a Castel del Monte, in Puglia, il gruppo si appresta a partire per un nuovo entusiasmante tour continentale. Con lo European reBoot2018, infatti, la band toccherà alcune delle più importanti città del Vecchio Continente: Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino e Monaco. Il tutto tra il 4 e il 19 dicembre. Un vero tour de force che anticiperà di pochi mesi l’inizio della tournée nel nostro Paese.

Subsonica in tour: le date italiane

Partirà a febbraio del 2019 ufficialmente l’8 Tour, serie di live per la presentazione del nuovo disco. Queste tutte le date previste finora:

9 febbraio al PalaPrometeo di Ancona

11 febbraio all’Unipol Arena di Bologna

12 febbraio alla Kioene Arena di Padova

14 febbraio al Pala Alpitour di Torino

15 febbraio al Pala Alpitour di Torino

16 febbraio al Rds Stadium di Genova

18 febbraio al Mediolanum Forum di Milano

19 febbraio al Mediolanum Forum di Milano

21 febbraio al Palalottomatica di Roma

23 febbraio al Mandela Forum di Firenze

Nel video il primo singolo tratto dall’album 8: