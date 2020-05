Carl Brave con Mara Sattei e tha Supreme, Spigoli: il nuovo singolo dell’artista romano in collaborazione con i due fratelli Mattei.

Carl Brave ha pubblicato Spigoli, il suo nuovo singolo. Il cantautorapper romano collabora con la coppia di fratelli più amati dal rap italiano, Mara Sattei e tha Supreme, in un brano che potrebbe diventare una delle hit di questa estate.

Ascoltiamo questo nuovo pezzo, che arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di Grazie, il brano a scopo benefico lanciato da Brave in collaborazione con Emergency.

Carl Brave con Mara Sattei e Carl Brave: ecco Spigoli

Spigoli è dunque il nuovo singolo di Carl, pubblicato il 13 maggio 2020. Con lui ci sono stavolta Mara Sattei, una delle stelle emergenti della musica rap e indie italiana, e il fratellino tha Supreme, il producer di blun7 a swishland, il vero ragazzo prodigio del nostro hip hop.

Il risultato è un pezzo che potrà piacere sia ai fan di vecchia data di Brave, sia a chi apprezza le tipiche sonorità del producer e rapper di Fiumicino. Ecco l’audio ufficiale di Spigoli:

Carl Brave: Grazie

In questi giorni di emergenza Coronavirus anche Carl non è rimasto a guardare, e negli scorsi giorni ha lanciato un nuovo brano, intitolato semplicemente Grazie, per gli operatori sanitari, i medici e coloro che hanno lavorato nel periodo più delicato per il nostro paese.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/carlbrave23

Un brano che con i suoi ricavi è servito a sostenere le attività di Emergency. Questo il post con il suo annuncio: “Bella regà, ho scritto questo pezzo per ringraziare gli operatori sanitari, i medici e tutti i lavoratori che quotidianamente sono in prima linea contro il Covid-19. A tal proposito voglio sostenere l’attività di Emergency, che sta realizzando tanti progetti sul territorio italiano. Trovate nelle stories il link per effettuare le donazioni!“.

