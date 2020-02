Adele, il nuovo album sta per tornare: ecco l’annuncio della cantante britannica di Someone Like You.

Grandi notizie per tutti i fan di Adele: il nuovo album non è più utopia, ma potrebbe davvero arrivare entro la fine di questo 2020. Ad annunciarlo stavolta non sono stati manager o altri personaggi trasversali al music business, bensì proprio la stessa cantante britannica.

Fatale è stata una sua esibizione su un piccolo palco in occasione della festa di un’amica. Non pensando di essere ripresa, l’artista si è lasciata andare a una confidenza che ben presto è diventata di dominio pubblico in tutto il mondo.

Adele: nuovo album a settembre

Il nuovo disco della cantante di Someone Like You arriverà entro settembre. Lo ha annunciato la stessa diva pop della musica britannica durante la festa di un’amica. Sul piccolo palco allestito per l’occasione ha infatti dichiarato: “Aspettatevi il mio nuovo album per settembre“.

Di seguito un tweet con l’audio che ha ‘incastrato’ l’artista:

Adele: il nuovo album sarà 30?

Già nello scorso mese di maggio l’artista aveva iniziato a far sperare i suoi fan. Dopo un lungo silenzio, aveva infatti ringraziato i fan nel giorno del suo 31esimo compleanno e aveva dichiarato: “30 sarà un disco di batteria e basso per dispetto“.

In verità 30 non ha poi visto la luce, e magari non sarà un disco drum and bass come dichiarato. Tuttavia, che stia per arrivare ormai sembra certo. Anche il suo manager, lo scorso mese aveva infatti dichiarato che il disco sarebbe uscito nel 2020. Insomma, non resta che iniziare ufficialmente il countdown: nel giro di pochi mesi finalmente una delle voci simbolo dello scorso decennio potrebbe tornare a risuonare nelle radio di tutto il mondo.