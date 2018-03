Il disco, dal titolo Maeba, uscirà il 23 marzo e sarà anticipato dal singolo Volevo scriverti da tanto, una ballad sentimentale che sarà pubblicata il 9 marzo.

Ci siamo, oramai è ufficiale. Dopo Selfie (2014) e Le Migliori (2016), disco che racchiude i più grandi successi della storica coppia Mina – Adriano Celentano e che insieme a Tutte le migliori ha conquistato la bellezza di 6 dischi di platino, a sorpresa è in arrivo un nuovo album di inediti di Mina, Maeba, in uscita il 23 marzo.

Mina: Maeba è il nuovo album

Si chiamerà Maeba il nuovo lavoro in studio di Mina, che si sta preparando a tornare con un altro album composto da 12 tracce inedite e una sorpresa per tutti i fan, come ha annunciato la Sony, senza però rivelare ulteriori dettagli. La data ufficiale di uscita è il 23 marzo 2018, mentre il 9 marzo uscirà il primo singolo Volevo scriverti da tanto.

Ecco tutte le tracce del disco, prodotto e arrangiato da Massimiliano Piani:

• Volevo scriverti da tanto

• Il mio amore disperato

• Ti meriti l’inferno

• Il tuo arredamento

• Argini

• Last Christmas

• ‘A minestrina

• Heartbreak Hotel

• Al di là del fiume

• Troppe note

• Ci vuole un po’ di R’n’R

• Un soffio

Mina, Volevo scriverti da tanto: il nuovo singolo

E intanto c’è già grande attesa per il primo brano di questa nuova tornata di canzoni. Volevo scriverti da tanto, come dice il comunicato stampa ufficiale, «è uno di quelle ballad melodiche che colpiscono al primo ascolto per l’emozione che suscitano e l’atmosfera che sanno creare». Autore delle musiche è Moreno Ferrara, mentre il testo è opera di Maria Francesca Polli.

Maeba, già disponibile in pre-order, uscirà in tre differenti versioni: un in formato CD digipack, in una edizione limitata in Vinile black, che sarà stampata in 1500 pezzi, infine una edizione esclusiva Amazon Vinile picture, di cui saranno stampati soli 500 pezzi.

