Paul Weller presenta il nuovo album, intitolato On Sunset che sarà seguito da un tour nel Regno Unito.

Paul Weller ha annunciato i primi dettagli del suo tanto atteso nuovo album On Sunset, che uscirà il 12 giugno 2020. On Sunset sarà la prima uscita dell’artista con la sua nuova etichetta, Polydor.

Oltre a On Sunset, Weller ha annunciato ulteriori date che comporranno la sua tournée nel Regno Unito a complemento del suo tour europeo 2020: l’artista, inoltre, ha esaurito le date di maggio nel Regno Unito.

Arriva il nuovo album di Paul Weller, dal titolo On Sunset, che uscirà il 12 giugno 2020. Questo nuovo lavoro cinematografico segna la sua prima uscita con la sua nuova etichetta Polydor e il 15esimo album in studio, in generale.

Il nuovo album On Sunset arriverà quest’estate, preceduto da una performance dell’artista di un raro set acustico per Teenage Cancer Trust nel mese di marzo.

Accanto all’album, il re del songwriting – che terrà 5 concerti in Italia nel 2020 – suonerà in tournée nel Regno Unito in autunno. A partire da Plymouth il 29 ottobre, l’artista si sposterà a Southampton, Brighton, Hull e York.

Suonando due notti a Leicester, il tour terminerà con un paio di spettacoli londinesi: uno alla Brixton Academy e uno al Kentish Town Forum.

Weller è forse più noto come frontman dei The Jam che era – in prima linea – nel revival Mod negli anni ’70, piazzando – a quel tempoi – quattro singoli alla posizione numero uno durante i loro anni d’oro.

In seguito ha formato The Style Council con Mick Talbot, con i quali ha pubblicato cinque album prima di optare per la carriera solista con il suo debutto omonimo nel 1992.

Di seguito, il video di You Do Something To Me:

Paul Weller, il tour del 2020 e le nuove date nel Regno Unito

Paul Weller ha allargato la programmazione del suo nuovo tour europeo, stabilendo nuove date per il Regno Unito, dove i concerti previsti sono già sold-out.

Mercoledì 25 marzo – Royal Albert Hall, Londra, Regno Unito

Venerdì 1 maggio – Cambridge Corn Exchange, Cambridge, Regno Unito

Sabato 2 maggio – UEA LCR Norwich, Regno Unito

Lunedì 4 maggio – Winter Gardens, Margate, Regno Unito

Martedì 5 maggio – Cliffs Pavillion, Southend-on-sea, UK

Mercoledì 6 maggio – Oxford New Theatre, Oxford, Regno Unito

Venerdì 8 maggio – Aberdeen Music Hall, Regno Unito

Sabato 9 maggio – Glasgow Barrowlands, Regno Unito

Domenica 10 maggio – Middlesbrough Town Hall, Regno Unito

Martedì 12 maggio – Sede Cymru, Llandudno, Regno Unito

Mercoledì 13 maggio – Liverpool Olympia, Regno Unito

Giovedì 14 maggio – Victoria Hall, Stoke-On-Trent, Regno Unito

Sabato 16 maggio – Portsmouth Guildhall, Regno Unito

Giovedì 21 maggio – Paradiso, Amsterdam, Paesi Bassi

Venerdì 22 maggio – Doornroosje, Nijmegen, Paesi Bassi

Sabato 23 maggio – Poppodium 013, Tilburg, Paesi Bassi

Domenica 24 maggio – De Oosterpoort, Da Groningen, Paesi Bassi

Martedì 26 maggio – Docks, Amburgo, Germania

Mercoledì 27 maggio – Neue Welt di Huxley, Berlino, Germania

Giovedì 28 maggio – Live Music Hall, Colonia, Germania

Sabato 30 maggio – Batschapp, Francoforte sul Meno, Germania

Domenica 31 maggio – De Roma, Anversa, Belgio

Lunedì 1 giugno – Ancienne Belgique, Bruxelles, Belgio

Martedì 2 giugno – Paradiso, Amsterdam, Paesi Bassi

Venerdì 10 luglio – Porta Ferrada Festival, Tarragona, Spagna

Sabato 11 luglio – Espacio Mad Cool, Madrid, Spagna

Mercoledì 15 luglio – Im Wizemann, Stoccarda, Germania

Giovedì 16 luglio – Salle Pleyel, Parigi, Francia

Venerdì 17 luglio – Muffathalle, Munchen, Germania

Domenica 19 luglio – Konzerthaus, Vienna, Austria

Lunedì 20 luglio – Innsbruck, Dogana, Austria

Mercoledì 22 luglio – Parco San Valentino, Pordenone, Italia

Venerdì 24 luglio – Auditroium Parco della Musica, Roma, Italia

Sabato 25 luglio – Mavugliola Masseria, Bari, Italia

Lunedì 27 luglio – Piazza SS Annunziata, Firenze, Italia

Martedì 28 luglio – Le Gru, Grugliasco, Italia

Nuove date nel Regno Unito:

29 ottobre: Padiglione Plymouth

30 ottobre: ​​Southampton Guildhall

31 ottobre: Brighton Center

2 novembre: Hull Bonus Arena

3 novembre: York Barbican

5 novembre: Leicester De Montfort Hall

6 novembre: Leicester De Montfort Hall

7 novembre: Blackburn King George’s Hall

9 novembre: Carlisle Sands Centre

10 novembre: Manchester Apollo

12 novembre: Dundee Caird Hall

13 novembre: Municipio di Newcastle

14 novembre: Municipio di Newcastle

16 novembre: Edinburgh Usher Hall

17 novembre: Bradford St George’s Hall

19 novembre: London Brixton Academy

20 novembre: O2 Kentish Town Forum.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/paulwellerofficial

