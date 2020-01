BTS, Map of the Soul: 7. In arrivo il nuovo album del gruppo k-pop più famoso di sempre.

I BTS sono pronti a proporre ai milioni di loro fan in tutto il mondo un nuovo album. S’intitola Map of the Soul: 7 e sarà il primo disco del gruppo k-pop dopo la breve pausa che si sono concessi nell’estate del 2019 per ricaricare le batterie.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli che finora si conoscono su questo nuovo progetto targato dai BTS, il gruppo che ha rivoluzionato la musica sudcoreana.

BTS: Map of the Soul 7

Map of the Soul: 7 è in arrivo il 21 febbraio. Il disco è però in pre-order già dal 9 gennaio. Una grande notizia per i fan della band, che da tempo aspettavano notizie sul seguito di Map of the Soul: Persona, disco rilasciato nell’aprile del 2019.

Riguardo al contenuto di questo disco, un portavoce del gruppo ha dichiarato: “I fan di tutto il mondo sono ansiosi di scoprire come la storia continuerà dalla puntata precedente, che ha esplorato il messaggio di trovare gioia nell’amore e di come arrivare al mondo”. Insomma, si prova ad aumentare l’hype senza svelare alcun dettaglio. Non resta che aspettare febbraio per saperne di più.



BTS: nel 2020 una collaborazione con Billie Eilish

La band, che tra l’altro ha raggiunto la vetta della classifica Billboard 200 con il proprio ultimo lavoro, è stata protagonista nelle ultime settimane di un rumor clamoroso.

Secondo alcune fonti, avrebbero in cantiere una collaborazione con la popstar simbolo del 2019, Billie Eilish. Sarà effettivamente così? Per ora non lo sappiamo, quel che è quasi certo invece è che i ragazzi sudcoreani cominceranno un nuovo tour dal prossimo aprile.

Di seguito il video di DNA:

