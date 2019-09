Achille Lauro, 1990: la data di uscita e tutti i dettagli sull’album della svolta dance del trapper romano, sempre più desideroso di cavalcare i generi.

Achille Lauro getta via le chitarre, dopo aver deciso di fare a meno dell’autotune e delle basi trap minimaliste. Il cantante di Rolls Royce ha infatti annunciato l’arrivo del successore di 1969, e sarà un altro disco di vera svolta: si chiama 1990, e segna il passaggio alla dance.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Lauro con un comunicato stampa fiume in cui spiega che il lavoro sarà completato nelle prossime settimane negli Stati Uniti, una volta chiuso il tour nei club.

Achille Lauro, 1990: i dettagli sul nuovo album

“I generi musicali sono solo gabbiette per topi“, scrive Achille Lauro. Tutta la musica, secondo il suo pensiero, è un’unica cosa. Proprio per questo ha deciso di riflettere su se stesso, con un pizzico di malinconia. Ha guardato al periodo migliore della nostra vita, l’infanzia. E da bambino Lauro ha vissuto gli anni Novanta, che gli hanno lasciato un segno indelebile.

“Erano gli anni delle boy band, la musica dance anni Novanta dominava i dancefloor di tutto il mondo“, spiega Lauro, “erano gli anni in cui sono comparsi i Daft Punk, Corona, gli Eiffel 65 e Gigi D’Agostino, solo per citarne alcuni“.

Il trapper ha quindi aggiunto: “Dopo aver scritto Rolls Royce e quasi l’intero album 1969, i ricordi d’infanzia e della mia adolescenza mi hanno portato alla mente i ricordi d’infanzia e della mia adolescenza, mi hanno portato alla mente le sonorità anni Novanta e la musica dance“.

Da qui ha quindi deciso, all’inizio del 2018, di scrivere alcuni brani ispirati a quel genere, ma con il suo tocco intimo e autoriale. E ciò che ne è venuto fuori lo vedremo tra qualche settimana…

Di seguito un post con l’annuncio di 1990:

Achille Lauro in tour: gli ospiti

Dal 3 ottobre Lauro sarà in giro per i club italiani, a partire dal Tuscany Hall di Firenze. E in questo studiatissimo tour potrebbe già regalare qualche anticipazione del suo nuovo album.

Intanto, ha annunciato gli ospiti delle date di Roma e Milano, appuntamenti speciali in cui sarà raggiunto da tanti amici: Morgan, Cosmo, Emis Killa, Noyz Narcos, Rocco Hunt, Anna Tatangelo, Stash, Clementino e Fabrizio Moro.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AchilleL

