A distanza di quattro mesi da quando Fedez ha pubblicato per sbaglio il numero di cellulare di Valentina Ferragni su Instagram, questa volta è stata Aurora Ramazzotti a commettere la stessa gaffe: questa volta però la ‘vittima’ è stata sua mamma Michelle Hunziker.

La Ramazzotti ha infatti messo su Instagram uno screen di una chiamata in arrivo che stava ricevendo proprio da ‘Mamma’, ovvero Michelle Hunziker, con tanto di suo numero in bella vista. La storia è stata rimossa poco dopo, ma il numero della conduttrice aveva già fatto il giro dei social. Al momento, infatti, il numero risulta già disattivo.

La gaffe è stata commentata sia da Aurora: “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”, sia da Michelle: “Mia figlia Auri ha postato uno screenshoot del mio numero e potete immaginare cosa sta succedendo… Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo. Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine. Queste cose possono capitare, Auri poverina è mortificata, può capitare, però voi per favore fate i bravi”.

Insomma, al contrario di Chiara Ferragni (che con Fedez si arrabbiò molto), Michelle Hunziker non sembrerebbe essersi molto arrabbiata con la figlia. Almeno pubblicamente.