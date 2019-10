DELLE morti attribuite al cancro, il 90% è dovuto a metastasi. I trattamenti che prevengono o curano la metastasi rimangono sfuggenti. Dati emergenti indicano che la carenza di ossigeno (ipossia) e le proteine di matrice extracellulare (ECM) potrebbero avere ruoli cruciali nella formazione delle metastasi. Durante l’evoluzione del tumore, i cambiamenti nella composizione e il contenuto complessivo dell’ECM riflettono sia le sue proprietà biofisiche che biologiche e questi influenzano fortemente le proprietà del tumore e delle cellule stromali (quelle che costruiscono il tessuto su cui il tumore poggia), come la proliferazione e la motilità.

Esiste un legame diretto tra ipossia e composizione e organizzazione dell’ECM, che suggerisce un nuovo modello in cui più segnali microambientali potrebbero convergere per influenzare sinergicamente l’esito metastatico.

Chi ha scoperto ciò è stato premiato con il Nobel per la Medicina 2019, assegnato a Gregg Semenza, Peter Racliffe e William Kaelin. Il fattore inducibile dall’ipossia (HIF-1) attiva la trascrizione dei geni coinvolti in aspetti cruciali della biologia del cancro, tra cui la formazione di nuovi capillari (angiogenesi), la sopravvivenza cellulare, il metabolismo del glucosio e la capacità di invasione. L’ipossia intratumorale e le alterazioni genetiche possono portare a sovraespressione di HIF-1alfa, che è stata associata ad un aumento della mortalità dei pazienti in diversi tipi di cancro. Negli studi preclinici, l’inibizione dell’attività dell’HIF-1 ha segnato effetti sulla crescita del tumore. Sono in corso sforzi per identificare gli inibitori di HIF-1 e per testare la loro efficacia come terapie antitumorali. Una strada nuova e insìesplorata che da grandi speranze.