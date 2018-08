Ieri pomeriggio Asia Argento ha rotto il silenzio ed ha deciso di dire la sua verità sullo scandalo che l’ha travolta.

“Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett. Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo“.

Poche ore dopo il New York Times ha risposto, attraverso un portavoce, che ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa. Stando a questa versione, Asia Argento, il suo avvocato e il suo agente sarebbero stati contattati in merito alla vicenda. Il portavoce parla anche di documenti verificati e “molteplici fonti”.

“Siamo fiduciosi dell’accuratezza del lavoro giornalistico basato su documenti verificati e molteplici fonti. Inoltre la Argento – spiega la portavoce all’agenzia Ansa -, il suo avvocato e il suo agente sono stati ripetutamente contattati e hanno avuto quattro giorni per replicare alla storia uscita domenica scorsa”.

Personalmente non me la sento di schierarmi, non ho i mezzi necessari per dire con certezza chi sta mentendo in questa storia, quello che però mi fa schifo è la reazione di molte persone sui social (soprattutto uomini). Ho letto commenti allucinanti dove si dice che è impossibile che il ragazzo sia stato molestato, perché essendo uomo è ovvio che abbia gradito, altri ancora dicono che Jimmy sia gay, perché nessun etero avrebbe denunciato una donna per essersi resa “disponibile” a consumare.

Questo è medioevo.

Fonte: Ansa, Libero, Il Giornale