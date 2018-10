Il Napoli travolge l'Udinese

(Afp)

Napoli scatenato alla Dacia Arena. La squadra di Ancelotti schiaccia l’Udinese con un netto 3-0, accorciando così le distanze dalla Juve che dista ora 4 punti. Dopo la rete siglata nel primo tempo da Fabian Ruiz, che non ha lasciato scampo a Scuffet, Mertens ha raddoppiato nella ripresa all’82’ sul rigore concesso per il fallo di mano di Opoku. L’Udinese ha provato a reagire cercando di sfruttare alcune disattenzioni difensive dei partenopei, prima con Lasagna poi con un Albiol e infine con Pussetto. Ma non c’è stato niente da fare.

Con questa vittoria, gli azzurri approfittano del passo falso della Juventus e si portano a quattro lunghezze dal primo posto. Soddisfatto il ct, Carlo Ancelotti. “Non è stata una partita semplice, stiamo crescendo – ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Tra +6 e +4 non cambia molto, però stiamo migliorando e crescendo sotto il profilo della continuità ed è importante. I giocatori erano già pronti per il riscaldamento, sapevano il risultato della Juve ma non so se questo li abbia caricati ulteriormente perché erano concentrati già da ieri. Comunque penso sia presto per fare certi calcoli, mi auguro che possiamo giocarcela fino alla fine ma ci sono tante squadre importanti”.