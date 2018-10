Il Napoli blinda il secondo posto

(Afp)

Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo, mantenendo così il secondo posto in campionato dopo la Juve. Una vittoria sofferta per la squadra di Ancelotti che, dopo aver sprecato diversi gol nel primo tempo, deve ringraziare Ospina, decisivo in almeno tre occasioni, e la coppia Insigne-Ounas, autori delle reti decisive. Gli azzurri passano in vantaggio a pochi minuti dal fischio d’inizio quando, grazie ad un retropassaggio di Locatelli, il pallone finisce ad Ounas che coglie l’occasione non lasciando scampo a Consigli. Il 2-0 arriva al 27esimo della ripresa quando Insigne regala ai tifosi del San Paolo il suo sesto gol in campionato.