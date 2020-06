Da Ermal Meta a Laura Pausini, Emma Marrone, Levante, Daniele Silvestri, Jovanotti, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ornella Vanoni e tanti altri sui social con l’hashtag #iolavoroconlamusica per chiedere che la politica sostenga gli emendamenti al Dl Rilancio a tutela dei lavoratori del settore della musica, duramente colpiti dall’emergenza coronavirus. Un’iniziativa lanciata da ‘La musica che gira‘ che su twitter scrive: “Nessuno degli emendamenti al DL Rilancio che riguardano la Musica è stato segnalato per la discussione in Parlamento. Le istanze del nostro settore devono essere discusse e inserite per la conversione del Decreto”.

