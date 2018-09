Il mistero dei lupi nel Cremonese, il sindaco conferma: "Sono 5, niente paura"

Una delle impronte dei lupi rilevata dal sindaco di San Daniele Po

Il mistero dei lupi, che da qualche giorno monopolizzava le cronache del Cremonese, è stato risolto. Tutto è iniziato con il video girato da un agricoltore della zona, che riprendeva almeno 4 animali nei campi della golena del Po, tra Roccabianca e San Daniele Po. Immagini vere? Fake news? Gli abitanti della zona si dividevano, tra incredulità e un po’ di apprensione. E’ stato il sindaco di San Daniele Po, Davide Persico, a impegnarsi in prima persona per fare luce sulla vicenda. E lo ha fatto, con un lungo post su Facebook con tanto di spiegazioni e fotografie

“I presunti lupi sono effettivamente lupi”, spiega. “Anzi, probabilmente una famiglia di lupi. Non un branco, ma una coppia che ha figliato e che ora sta allevando tre cuccioli”. “Dall’analisi dettagliata del filmato”, continua il sindaco-investigatore, ” sono riuscito a risalire al punto dove l’operatore ha girato col cellulare, sul trattore, la sequenza. Questo ha permesso di individuare il punto dove i 5 canidi hanno transitato nel campo di stoppie per entrare nel mais verde. Fortuna vuole che l’inclinazione del campo di sterpaglie nonché l’irrigazione del mais da trinciato vicino effettuata pochi giorni prima, abbiano lasciato una parte del campo di transito bagnato. Il fango ha così registrato i segni del passaggio: impronte di almeno 3 diversi esemplari e di almeno 2 adulti. Le impronte della zampa anteriore hanno una lunghezza di 11 cm (da 10.5 a 11.5 per la precisione) ed una larghezza da 7 a 8 cm (dati compatibili col lupo)”.

“Da dove sono arrivati?”, prosegue il sindaco. “C’erano già da qualche anno, semplicemente nessuno li aveva ancora filmati. Ora che son stati filmati NON sono più pericolosi o dannosi di quanto lo erano in anonimato. Questi lupi, gli adulti per lo meno, sono arrivati dall’Appennino percorrendo i greti in secca degli affluenti del Po. Bisogna preoccuparsi ed evitare di andare in golena? Assolutamente no. Non ci siamo preoccupati finora, la consapevolezza sopraggiunta della loro presenza NON cambia le carte in tavola.

Bisogna però, ora che lo sappiamo, prestare loro maggiore attenzione”. Punto.