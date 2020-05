Daniele Silvestri e Rancore, Il mio nemico invisibile: il nuovo singolo del cantautore romano, rivisitazione del suo vecchio successo Il mio nemico.

Daniele Silvestri sta per rilasciare un nuovo/vecchio brano. Il cantuatore romano torna a collaborare con il rapper Rancore per una nuova versione di un suo vecchio successo, Il mio nemico.

In questa nuova veste, il brano diventa Il mio nemico invisibile. Si tratta della seconda collaborazione dei due artisti romani dopo il capolavoro sanremese Argentovivo.

Daniele Silvestri e Rancore, Il mio nemico: il nuovo singolo

Il nuovo brano di Silvestri arriverà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 22 maggio. Con Il mio nemico invisibile si fonde il pezzo di Daniele con un paio di vecchi testi Rancore (Invisibile e Non esistono), entrambi nati dalla collaborazione con DJ Myke.

Basato su una spinta elettronica apparentemente inarrestabile, il pezzo alterna le parti più melodiche e poetiche del cantautore romano con le barre straordinarie di Rancore.

Si tratta di una collaborazione nata durante l’ultimo tour dello stesso Silvestri, che aveva avuto come ospite fisso proprio il rapper che ha debuttato da solista a Rancore nel 2020. In attesa di poter ascoltare il nuovo pezzo, ecco la vecchia versione di Il mio nemico:

Per presentare questo brano, il cantautore romano ha dichiarato all’interno di un comunicato stampa: “Condividere il palco con Tarek (Rancore) per tutto l’ultimo tour non poteva non produrre frutti succosi e inattesi. Uno di questi in particolare ci è sembrato andare aldilà dei confini del concerto. Meritava di prendere ufficialmente vita“.

L’artista ha quindi spiegato che alla fine, dall’incrocio del suo vecchio successo con un paio di pezzi del rapper, tutti rivisti sotto la lente della pandemia, è nato questo nuovo brano dal significato importante.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/danielesilvestriofficial

