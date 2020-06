“Maledetti complottisti”. Migliaia di condivisioni, di like e di commenti. Giulia, un’infermiera trentenne, su Facebook ha raccontato il calvario dopo aver contratto il Covid. E lo ha fatto con un messaggio che è diventato virale e da quasi 10 giorni rimbalza da una bacheca all’altra. “Mi chiamo Giulia, ho 30 anni e sono un’infermiera. Nel mese di marzo mi sono ammalata di Covid-19. Inizialmente, nella sfortuna, ho pensato di essere stata fortunata, di averla “sfangata” con pochi sintomi, senza che fosse necessario il ricovero in ospedale.. un po’ di febbre, qualche dolore muscolare, difficoltà respiratorie lievi e risolte in pochi giorni, un solo accesso in ospedale per broncospasmo. Niente di che, insomma”, racconta.

