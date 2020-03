Autostrade per l’Italia assicura che sulle gallerie della rete nazionale sta portando avanti “un programma di interventi articolato in due fasi e che si concluderà entro il 2021”. La concessionaria della maggior parte dei 6200 chilometri di autostrade italiane risponde al ministero delle Infrastrutture, che attraverso la Commissione Permanente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (organo tecnico del Mit), ha diffidato Aspi e le altre concessionarie a mettere in regola 50 gallerie che al momento risultano “fuorilegge”.

I tunnel, tutti di lunghezza superiore ai 500 metri, sono dislocati in tutta Italia e non rispettano la direttiva europea 54 del 2005: privi di corsie di emergenza, di camere a tenuta stagna, di sistemi di videosorveglianza, di colonnine Sos. Autostrade e le altre concessionarie dovevano mettersi in regola entro il 30 aprile del 2019. Non lo hanno fatto. Perciò la Commissione Permanente del Cslp, con una lettera 6 febbraio 2020, ha dato l’ultimatum: o ci si adegua entro il 30 aprile prossimo o da quella data sarannno chiuse tutte quelle gallerie risultate non a norma dalle verifiche affettuate dall’ispettore Placido Migliorino della Vigilanza.

Autostrade per l’Italia, da parte sua, fa sapere di essere “l’unica concessionaria ad attuare una serie di misure compensative per gestire il periodo transitorio, in vista del completamento degli adeguamenti”. Inoltre, dice di adeguare i propri programmi “per garantire il rigoroso rispetto dei contenuti e dei termini assegnati dal Cslp”.