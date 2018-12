Higuain spezza l’incantesimo e il Milan torna alla vittoria. Finisce 2-1 con la Spal a San Siro. La tensione per i rossoneri, a digiuno di gol da 4 gare, si scioglie in un commosso abbraccio tra il Pepita e Gattuso. Il match per il Milan inizia in salita. Gli estensi vanno in vantaggio al 12′ del primo tempo con l’ex Petagna. La reazione rossonera è immediata, bastano una manciata di minuti a Castillejo per pareggiare i conti. Le rete che decide la partita arriva nella ripresa al 64′. Higuain si sblocca e ritrova il gol. Sul finale la Spal sfiora il pareggio ma Donnarumma fa il miracolo. Il risultato non cambia, il Milan può sorridere.

Fonte