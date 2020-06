Milan e Roma hanno patito il grande caldo di San Siro in una sfida importante per le ambizioni europee, con i rossoneri che hanno dimostrato nel finale di avere più energie e voglia. Alla fine la spunta il ‘Diavolo’ per 2-0 grazie alle reti di Rebic, all’ottavo centro in campionato, e Calhanoglu su calcio di rigore. I tre punti portano la squadra di Pioli a 42 punti, a -6 dalla Roma che resta ferma a 48 con sempre meno speranze per il sogno Champions. Per l’occasione Pioli conferma in toto la squadra che ha battuto il Lecce con Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle di Rebic, mentre Fonseca si affida ad un robusto turnover e cambia ben 6 pedine nella squadra che ha piegato la Sampdoria: fuori Bruno Peres, Ibanez, Kolarov, Diawara, Carles Perez e Pastore, dentro Zappacosta, Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini e Kluivert.

