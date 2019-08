Suso brilla in un primo tempo opaco

Il Milan esce vincente dalla storica amichevole in Kosovo contro il modesto Feronikeli. Gli uomini di Giampaolo vincono 2-0 grazie alle reti di Suso nel primo tempo e di Borini nella ripresa. Esordio stagionale per Paquetà, prima assoluta in maglia rossonera per Rafael Leao e buone notizie per il tecnico anche da parte di Bonaventura che sta bruciando le tappe del recupero.

Giampaolo divide le forze in campo e nel primo tempo lascia spazio a Gigio Donnarumma in porta, in difesa Calabria a destra e Rodriguez a sinistra, al centro Gabbia a far coppia con Romagnoli. Centrocampo a tre con Krunic che trova spazio al fianco di Biglia e Calhanoglu, Suso sulla trequarti e in attacco l’inedita coppia Castillejo-Andrè Silva, ma i due deluderanno le attese. I primi 45′ sono lenti, dai ritmi blandi e col solo Suso a dare qualche accelerata davanti. Non è un caso che sia lo spagnolo a procurarsi la punizione dal limite che puntualmente trasforma.

Esordio Leao, bene Bonaventura e Paquetà

Nella ripresa Giampaolo fa esordire il portoghese Leao al fianco di Piatek, Bonaventura prende il posto di Suso e a centrocampo spazio a Borini e Paquetà. In difesa Strinic e Conti sostituiscono Rodriguez e Calabria. In porta si rivede Antonio Donnaurmma. Il Feronikeli che qualche calcetto non lo disdegna, soprattutto ai danni dei giocatori più tecnici del Milan, è però meno aggressivo del primo tempo e nella ripresa viene letteralmente surclassato da una qualità visibilmente maggiore. La prima volta di Bonaventura con Paquetà, l’esordio in rossonero di Leao e la personalità di Conti sono le note positive della serata. Proprio da un assist dell’ex Lille nasce il raddoppio di Borini col portoghese che cerca anche la gioia personale senza, però, avere fortuna. Adesso il diavolo ritornerà in Italia per preparare l’esordio in campionato contro l’Udinese, è ora di fare sul serio.