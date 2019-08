Avanti con l’argentino

Il Milan non molla Angel Correa, ma la trattativa continua a procedere a rilento. La triangolazione tra Milan, Atletico Madrid e Valencia – la combinazione che dovrebbe muovere contemporaneamente l’argentino, Rodrigo e André Silva – non è ancora completa. L’agente di Correa non è riuscito ad ammorbidire l’Atletico che continua a chiedere 55 milioni bonus compresi per l’attaccante. Il Milan invece non si smuove da quota 38 milioni più bonus.

Ma il club rossonero continua a non prendere in considerazione alternative. La dirigenza di Via Aldo Rossi è consapevole che la trattativa è complicata, ma continua a tenerla aperta nella convinzione di un esito positivo. Il problema è che ognuno dei tre club coinvolti aspetta l’uscita giusta per innescare il domino. Nel caso del Milan deve partire prima André Silva, da un mese con le valigie in mano. Gli uomini mercato rossoneri escludono alternative a Correa. I nomi di Depay, Kouame (ex compagno di Piatek nella prima parte della scorsa stagione al Genoa) e Keita non sono al momento sul taccuino.

A Cesena solo Duarte

Domani ultima amichevole prima del via del campionato: appuntamento alle 20.30 a Cesena. L’unico nuovo acquisto in campo, però, sarà Duarte a fianco di Romagnoli, dall’inizio o a partita in corso. Theo Hernandez è ancora in fase di recupero. Bennacer, Krunic e Rafael Leao invece resteranno a Milanello per effettuare un lavoro personalizzato ed essere pronti per la prima giornata di campionato a Udine. Nuovi a parte, non partiranno per Cesena nemmeno Laxalt (prossimo alla cessione) e Reina. Il portiere spagnolo è ancora alle prese con la stessa infezione intestinale che gli aveva impedito di prendere parte all’amichevole con il Ferronikeli in Kosovo.