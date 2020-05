Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata contro l’omofobia e oltre Giuseppe Conte e Sergio Mattarella, anche il Milan ha voluto festeggiare con un tweet.

Nulla di strano, niente che possa urtare la sensibilità di qualcuno, eppure in molti si sono sentiti attaccati nella loro cattiveria e ignoranza. Oltre ai tanti commenti pieni di complimenti (soprattutto di persone che fanno parte della comunità LGBT), è arrivata una pioggia di tweet carichi di odio, intolleranza e omofobia. C’è chi ha tolto il follow al profilo del Milan e chi ha offeso la squadra e gli omosessuali.

Le risposte di questi tifosi (va sottolineato che quelli italiani sono davvero pochi) dimostrano quanta strada ancora ci sia da fare, quanto i Pride, i coming out, il supporto della politica siano ancora indispensabili per una comunità sotto attacco e che solo negli ultimi anni ha raggiunto qualche traguardo (che potrebbe esserci strappato se non stiamo attenti).

Almost all hate reactions are from Muslims. The first people to talk about racism towards them, just act with the same hate and intolerance as racists do. Learn to live with our western values or just dont support a western team and stay in the middle ages.

— Bram (@BramK1983) May 17, 2020