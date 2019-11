Voci dalla Svizzera su Xhaka

La classifica inizia a diventare preoccupante. Il Milan ha appena 4 punti in più della zona retrocessione, un vantaggio limitato sul terzultimo posto occupato da Genoa e Sampdoria. E il calendario ora offre la partita contro il Napoli a San Siro alla ripresa dopo la sosta, prima di due trasferte con Parma e Bologna. Pioli ha detto che, a partire da mercoledì quando la squadra tornerà a Milanello dopo due giorni di riposo, la classifica sarà appesa ovunque sui muri del centro sportivo rossonero per far capire a tutti che la situazione è delicata.

Alla luce di questa situazione diventa sempre più indispensabile intervenire sul mercato di gennaio per evitare che la situazione precipiti. Il nome in copertina è quello di Ibrahimovic, accostato al Milan dai vertici della Major League Soccer nonostante le smentite del club rossonero. Ma ci sono altri movimenti al di là dell’attaccante svedese. Secondo RSI (l’emittente tv e radio pubblico svizzero) il nazionale elvetico Granit Xhaka sarebbe vicino al Milan. Il trasferimento del giocatore dell’Arsenal viene dato per sicuro tanto che, secondo questa ricostruzione, il centrocampista sarebbe già alla ricerca di una casa a Milano. In rossonero il 27enne Xhaka (all’Arsenal dal 2016 dopo quattro stagioni in Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach) ritroverebbe Ivan Gazidis conosciuto durante l’esperienza con i Gunners.

La potenza che manca

Il calciatore svizzero ha rotto con l’ambiente dell’Arsenal dopo aver lasciato polemicamente il campo al momento della sostituzione durante la partita con il Crystal Palace del 27 ottobre scorso a causa degli insulti ricevuti dal pubblico. Da quel momento non ha più giocato un minuto. Anche l’allenatore Unay Emery ha parlato di una possibile partenza del nazionale rossocrociato. Se queste indiscrezioni si tradurranno davvero in un’operazione di mercato, Xhaka potrebbe portare potenza al reparto di centrocampo del Milan, diventato piuttosto leggero dopo il mancato riscatto di Bakayoko la scorsa estate. Xhaka è alto 1.85 per circa 80 chili: altezza e peso utili a dare maggiore forza a un squadra che fatica a reggere l’urto di un momento delicatissimo.