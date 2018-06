– Prosegue l’operazione “blindatura” del Milan, pensata per avere la sicurezza di trattenere i migliori giocatori a disposizioni di Gattuso. Dopo il rinnovo di Romagnoli, sono in corso le trattative per le firme di Cutrone, Zapata e Bonaventura (il numero 5 piace da tempo ad alcuni grandi club, tra questi la Juventus). Da oggi è entrato in questa operazione anche Kessié, uno dei migliori della stagione appena conclusa tra le fila milaniste.

CONTATTO PER PROSEGUIRE INSIEME – L’agente del calciatore ivoriano, Jean Atangana, ha incontrato la dirigenza rossonera. Un primo appuntamento per chiarire la volontà di proseguire insieme. Anche Kessié ha alcune offerte interessanti sul mercato. Nei prossimi contatti tra le parti potrebbe entrare nel vivo anche il discorso sull’adeguamento contrattuale del giocatore che adesso ha un accordo fino al 2022 a circa 2.2 milioni a stagione. Anche se proprio la durata del contratto rende meno impellente la necessità di un prolungamento. Non a caso se ne riparlerà in successivi appuntamenti se l’agente spingerà per un adeguamento intorno a quota 3 milioni.

Al di là della conclusione contrattuale con Kessié, resta chiarissimo l’intento del club rossonero: spegnere sul nascere i timori di una partenza degli elementi migliori in seguito alla delicata fase aperta dalla possibile esclusione dalle coppe europee con conseguente difficoltà a effettuare una campagna acquisti senza vincoli, secondo i diktat della Camera Giudicante dell’Uefa.

FALCAO SEMPRE NEL MIRINO – Quindi è meglio dedicare queste settimane alla conservazione degli elementi migliori della rosa attuale. In modo da non trovarsi scoperti senza poter poi turare le falle aperte da partenze eccellenti. In entrata resta caldo soprattutto il nome di Falcao grazie al rapporto aperto un anno fa dal Milan con Jorge Mendes con l’arrivo a prezzi tutt’altro che contenuti di André Silva. Anche il colombiano è assistito dall’agente del portoghese che è molto vicino alla dirigenza del Monaco. Questo apre scenari interessanti per il Milan, con un possibile scambio tra André Silva e Falcao. Anche se il colombiano ha un ingaggio molto elevato e offerte dalla Cina.