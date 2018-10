Il meteo spacca in due l'Italia

(Fotogramma)

Sole al nord e pioggia sulla pianura padana e al centro-sud. E’ il ritratto di un’Italia divisa in due quello presentato dal team di Meteo.it, che annuncia l’arrivo “tra le giornate di oggi e di domani” di un “fronte perturbato” che “interesserà gran parte delle regioni italiane, provocando piogge a macchia di leopardo, ma comunque frequenti, specie sulla Pianura Padana e al Centro-Sud, mentre i settori alpini e prealpini vedranno una prevalenza di sole“. Secondo gli esperti “una perturbazione di origine atlantica, figlia dell’ex-uragano Leslie, sta provocando precipitazioni su diverse regioni italiane e per quasi tutta la settimana in corso il tempo non è destinato a stabilizzarsi”.

Occhi puntati soprattutto “sulla Sardegna e sul versante tirrenico del Paese, aree a rischio per fenomeni più intensi”, afferma Antonio Sanò direttore e fondatore del Meteo.it, avvisando che “da giovedì il tempo andrà migliorando, poi la pressione aumenterà in maniera decisa da venerdì, regalando a quasi tutta l’Italia qualche giorno caratterizzato dal sole, ma soprattutto l’ennesima fase calda fuori stagione, probabilmente l’ultima, con temperature che entro il weekend potranno tornare a sfiorare i 28-29°”.