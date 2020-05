Il messaggio di Vasco Rossi dalla sua casa di Zocca sulla mancanza del “contatto fisico” durante la quarantena e Gianna Nannini che ha suonato il piano e cantato dalla Terrazza Martini di Milano hanno dato il via al Concertone del Primo Maggio, condotto per il terzo anno consecutivo da Ambra Angiolini e organizzato da Rai e sindacati confederali in una versione televisiva in onda su Rai3 dalle 20 alle 24 a causa delle norme per il contenimento del coronavirus. La trasmissione si è aperta proprio con Ambra commossa a Piazza San Giovanni, sede storica del Concertone in piazza, quest’anno deserta: “Siamo in Piazza San Giovanni. Questo vuoto ci ricorda che non possiamo fare a meno del lavoro. Tra poco lasceremo questa piazza perché questa non è una festa. Però ci siamo anche accorti di quanta forza siamo capaci”, ha detto Ambra.

Fonte