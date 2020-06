La sola parola terrorizzava. Oggi però il melanoma fa meno paura, le guarigioni arrivano fino al 90% dei pazienti ma aumentano però i casi tra i più giovani: 1 persona su 5 ha infatti meno di 40 anni. Oggi le diagnosi con malattia avanzata sono circa 2000 all’anno, ma parliamo di persone che guariscono nella metà dei casi.

Preoccupa il dato dei giovani: il 20% delle 12.000 nuove diagnosi registrate in Italia nel 2019 ha riguardato pazienti al di sotto dei 40 anni. Colpa soprattutto delle cattive abitudini, come l’esposizione alle radiazioni ultraviolette naturali e artificiali i cui rischi sono ancora sottovalutati. Gli esperti avvertono: non abbassare la guardia, serve un attento controllo della pelle e una visita annuale dal dermatologo soprattutto in caso di nei. Per anni il melanoma è stato uno dei tumori più temuti ma oggi fa meno paura e si può sconfiggere: l’87% dei malati sopravvive a cinque anni e uno su due sopravvive anche con diagnosi di malattia in stadio avanzato. Merito di diagnosi precoce e chirurgia ma anche delle tante novità nei trattamenti: le nuove terapie adiuvanti con farmaci a bersaglio molecolare e immunoterapia specifica hanno aumentato la sopravvivenza dei pazienti con melanoma operato e con linfonodi positivi e dei pazienti con melanoma avanzato.

Diagnosi precoce

Risultati positivi che non devono però distrarre l’attenzione dal numero crescente di pazienti sempre più giovani e dalla diagnosi precoce, tuttora difficile per il 10% dei melanomi perché si presentano con modalità insolite. Per informarsi sul melanoma, imparare come individuarlo e conoscere le possibilità di cura, Fondazione Aiom ha presentato il Quaderno su Melanoma Cutaneo, che spiega in maniera semplice e completa quali sono i fattori di rischio, come si eseguono diagnosi, analisi e caratterizzazione dei melanomi, quali sono le cure in caso di malattia in stadio precoce o avanzato e soprattutto quali sono le precauzioni che consentono di prevenire il tumore.

Prevenzione, prevenzione

“Se riconosciuto presto, il melanoma può essere curato con successo anche solo con l’intervento chirurgico perché, a differenza di altri tumori, è visibile. Invece con il passare del tempo può diffondersi ad altri organi ed essere fatale. Per questo è fondamentale far attenzione alla propria pelle sottoponendosi a una visita di controllo dal dermatologo una volta all’anno e rivolgendosi subito allo specialista per qualsiasi cambiamento dell’aspetto della cute. Si deve fare di più per la prevenzione anche con un’esposizione solare accorta e protetta: purtroppo i rischi legati alle radiazioni ultraviolette naturali e anche ai lettini abbronzanti sono ancora troppo sottovalutati in particolare dai più giovani, con un numero crescente di nuovi casi al di sotto dei 40 anni” – afferma Stefania Gori, Presidente di Fondazione Aiome Direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS Sacro Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella – “Con questi obiettivi nasce il Quaderno informativo sul melanoma di Fondazione Aiom, dove è possibile trovare consigli e informazioni utili non soltanto ai pazienti ma anche ai cittadini per conoscere e difendersi da questo tumore”.

Le manifestazioni anomale

E poi ci sono i trattamenti innovativi. “Lì dove non è possibile risolvere il problema con il solo atto chirurgico, ovvero nelle forme iniziali che rappresentano circa l’80% delle diagnosi, ci sono i trattamenti innovativi, con immunoterapia o terapia target, che sono in grado di ridurre il rischio di recidive o migliorare la sopravvivenza globale – osserva Paolo Ascierto, Direttore UOC Oncologia Medica e terapie innovative all’INT Fondazione G. Pascale di Napoli e coordinatore del gruppo Linee guida Melanoma Aiom – la disponibilità di queste nuove terapie e una migliore strategia di integrazione di tutte le armi a nostra disposizione ha reso il melanoma sempre più curabile: sono ormai 160.000 gli italiani che hanno affrontato la malattia; la sopravvivenza a cinque anni è oggi all’87%, merito anche della diagnosi precoce che resta imprescindibile. Va tenuto presente che tuttora il 10% dei tumori si manifesta in maniera anomala, complicandone il riconoscimento: sono i casi in cui il melanoma può essere per esempio rosaceo, rossiccio oppure anche di colorazione normale”.

Quando è avanzato

“Ma ci sono molte speranze anche per gli oltre 2000 pazienti l’anno che ricevono una diagnosi di melanoma avanzato o che vengono operati per una patologia che può aver già dato metastasi ai linfonodi locoregionali – interviene Alessandro Minisini del Dipartimento di Oncologia – Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale Udine e curatore del Quaderno Melanoma – anche nei casi in cui la malattia è stata asportata chirurgicamente ma c’è un elevato rischio di recidiva. Si possono infatti impiegare terapie adiuvanti che dimezzano la probabilità di ricadute. Si tratta di utilizzare farmaci a bersaglio molecolare, mirati a specifici target presenti sulle cellule tumorali, oppure immunoterapici anti PD-1 che potenziano la risposta del sistema immunitario del paziente nei confronti del tumore. Entrambe le categorie di farmaci si sono dimostrate efficaci nel migliorare la sopravvivenza libera da ripresa di malattia nei pazienti operati radicalmente e con linfonodi interessati dalla malattia. Questi farmaci hanno anche aumentato la sopravvivenza globale nei pazienti con melanoma in stadio avanzato”.



“La scelta della terapia dipende dall’analisi dettagliata delle caratteristiche del tumore, che oggi può identificarne i ‘punti deboli’ consentendo trattamenti mirati e più efficaci – concludono gli esperti – Le terapie adiuvanti vengono impostate dopo un’analisi dettagliata e multidisciplinare del tumore. Per esempio, la mutazione del gene BRAF è riscontrata in circa il 50% dei casi e se presente può indicare l’opportunità di usare specifici farmaci a bersaglio molecolare; gli immunoterapici, invece, possono essere scelti indipendentemente dalla presenza della mutazione”.









