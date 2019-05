Un appuntamento fisso su Canale 5 è stato annunciato per il NonStopLive2019 di Vasco Rossi allo stadio San Siro di Milano.

Vasco Rossi sbarca con il suo tour… in televisione! Le cinque tappe milanesi del NonStopLive2019 del rocker di Zocca saranno seguite in esclusiva da Canale 5, con una serie di speciali dedicati a tutti i suoi fan.

Lo riferisce il sito di TV Sorrisi e Canzoni, che spiega anche i dettagli di questi appuntamenti televisivi che ‘introdurranno’ i live di Vasco a San Siro del 2, 6, 7, 11 e 12 giugno.

Vasco Rossi su Canale 5 con il NonStopLive2019

Stando a quanto riferito, gli appuntamenti andranno in onda dopo il telegiornale delle 13 nei giorni dei cinque concerti. In esclusiva, su Canale 5 andranno saranno trasmesse delle clip di sei minuti con interviste dal backstage dello stadio che ospiterà gli imperdibili eventi del Blasco.

E non finisce qui. In prima serata il 16 giugno, prima dei due eventi cagliaritani del tour, sarà ospitato uno speciale dedicato al dietro le quinte dei cinque concerti milanesi del rocker di Zocca. Un regalo davvero unico per tutti i fan del grande artista emiliano, specialmente per quelli che non riusciranno a godere dell’evento direttamente da San Siro.

Vasco Rossi

Il tour 2019 di Vasco

Per il 2019 Vasco sarà protagonista, come ormai risaputo, di pochi appuntamenti (ma buonissimi). Sarà di scena nell’ormai famosa residency a San Siro, poi per a Cagliari per due concerti speciali.

Il suo tour è stato già aperto il 27 maggio dalla data zero a Lignano Sabbiadoro. Tra i brani presentati al pubblico in questo appuntamento di prova ci sono stati Qui si fa la storia (in apertura) e canzoni che negli ultimi anni erano sparite dalle scalette dei suoi spettacoli, come Asilo Republic, Portatemi Dio, Io no e La nostra relazione.

Di seguito le foto di Vasco Rossi a Lignano: