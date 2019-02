“Sto cercando un bambino/a – rigorosamente volontario/a – che abbia la parotite in atto e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga”. L’annuncio su Facebook è del medico no vax. “Non posso spiegare più di tanto per ora – continua il post di Franchi, autore del libro ‘Aids: la grande truffa’ – . Invito al passaparola. N.b.: Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione”. Immediate le polemiche, con in prima linea il virologo. Ma passano poche ore, fioccano le polemiche e il medico fa marcia indietro: l’esperimento che doveva coinvolgere un bambino con la parotite per cui il medico no vax Fabio Franchi aveva lanciato una richiesta su Facebook “è sospeso”. Lo ha affermato lo stesso Franchi, che non ha voluto però rivelare i dettagli del test. “Ho sospeso la ricerca, non mi aspettavo questa reazione, non è un esperimento, è una cosa molto più banale, fra qualche giorno, quando potrò, darò tutti i dettagli”.

Sulla questione è intervenuta anche la ministra Giulia Grillo. “Sono esterrefatta per il delirante annuncio, che è divenuto virale in queste ore. Voglio rassicurare tutti i genitori e i cittadini- sottolinea il ministro- che in questo paese non è assolutamente consentito effettuare ricerche o esperimenti scientifici al di fuori delle regole stabilite dalle leggi. Pertanto ho già dato mandato ai miei uffici per le verifiche del caso. Sollecito inoltre la federazione nazionale degli ordini dei medici-fnomceo ad attivarsi per i necessari approfondimenti sull’autore del post. Nessuno in italia può pensare di fare lo stregone, giocando con le vite dei pazienti e speculando sulle paure o i dubbi dei cittadini”.

Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell’AIDS, cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook. Ecco cosa significa “sono pericolosi”. @MinisteroSalute

PS: È talmente esperto che non sa nemmeno che parotite e orecchioni sono la stessa cosa. pic.twitter.com/DpgrY2d9ig — Salvo Di Grazia (@MedBunker) 24 febbraio 2019

Il post era stato commentato da diversi esperti. “Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell’Aids, cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook”, scrive ad esempio il medico e debunker Salvo Di Grazia, che invoca un intervento del ministero della Salute: “Ecco cosa significa che sono pericolosi”. Anche il virologo Roberto Burioni ha citato l’iniziativa su Twitter, invitando a “fare qualcosa”.