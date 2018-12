La scorsa settimana Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati nella casa dove è cresciuta la cantante. Il matrimonio dei due divi è costato davvero poco (ovviamente per gli standard di Hollywood).

E News ha fatto i conti in tasca a Miley e Liam, ecco tutte le cifre:

I fiori: 1.500 dollari. Tra l’arco decorativo, il bouquet della sposa e il fiore dello sposo, la cifra totale si aggira tra i 1.000 e i 2000 dollari secondo E News.

Il vestito da sposa: 8.600 dollari. L’abito di Miley è stata la spesa più alta, quasi 9.000 dollari, questo perché è stato disegnato dalla famosissima stilista Vivienne Westwood.

Le scarpe dello sposo: 50 dollari. L’attore ha optato per un paio di scarpe comode, per questo ha scelto delle sneakers invece che della calzature eleganti. Chi conosce Liam sa che lui ama la semplicità e adora stare comodo in qualsiasi occasione.

L’abito dello sposo: gratis. Stando a quello che riporta E News Liam potrebbe aver riciclato un suo vecchio abito.

La location: gratis. Mentre Priyanka Chopra and Nick Jonas hanno speso centinaia di migliaia di dollari per l’affitto di diverse location, Liam e Miley sono andati a costo zero. I due si sono sposati nella casa dove è cresciuta la popstar in Tennessee.

La torta: 200 dollari. Come il resto delle loro nozze, anche la torta era semplice ma elegante. La coppia ha voluto una torta a più livelli. Il dolce è stato ordinato alla pasticceria locale, la Ivey Cake. Il costo di questo dolce si aggira intorno ai 200 dollari.

Il brindisi: 1.300 dollari. Miley non ha voluto far mancare lo champagne ai suoi ospiti ed ha ordinato diverse bottiglie di Veuve Clicquot. Il costo totale non supera i 2.000 dollari assicura E News.

I bicchieri: 45 dollari.Per dare un tocco vintage alla cerimonia Miley ha voluto affittare dei calici in un negozio locale, al costo di 1,50 dollari l’uno.

Palloncini: 600 dollari. Un grosso arco di palloncini nella sala ed altri personalizzati con la data del matrimonio all’entrata della casa. Il costo totale non supera i 700 dollari.

Insomma, questi hanno speso meno di qualsiasi matrimonio napoletano celebrato al…