“Il virus ha viaggiato in autostrada” è il teorema di Giovanni Sebastiani, ricercatore dell’Istituto per le applicazioni del calcolo ‘Mauro Picone’, del Cnr, che ha appena pubblicato sul tema un articolo sul sito Scienzainrete. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’ spiega come “Probabilmente si è spostato col traffico degli autotrasportatori e sarebbe interessante verificare la frequenza dei contagi in questa categoria. Meno probabile che il veicolo siano state le automobili private”. Un’affermazione che nasce dallo studio della distribuzione delle province più colpite in termini di contagi.

